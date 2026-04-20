ليون يسقط سان جيرمان في «حديقة الأمراء»

أفسد فريق ليون الأول لكرة القدم احتفالات مضيفه باريس سان جيرمان بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الفرنسي.

وحقق ليون فوزًا مباغتًا 1ـ2 على سان جيرمان، الأحد، على ملعب «حديقة الأمراء» في باريس ضمن منافسات الجولة الـ 30.

وبادر البرازيلي إندريك بالتسجيل لليون مبكرًا في الدقيقة السابعة عقب تلقيه تمريرةً بينيةً من أفونسو مورييرا، إذ سدَّد مباشرةً بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعًا الكرة في الشباك.

وتمكَّن إندريك من رد الهدية لمورييرا بعد أن أرسل له تمريرةً حاسمةً من هجمةٍ مرتدةٍ سريعةٍ، جعلت اللاعب البرتغالي ينفرد بالمرمى من منتصف الملعب، مستغلًّا الاندفاع الهجومي للاعبي سان جيرمان، ويضع الكرة في المرمى هدفًا ثانيًا للضيوف في الدقيقة 18.

ووصل إندريك إلى سبعة أهدافٍ، إلى جانب سبع تمريراتٍ حاسمةٍ منذ انضمامه إلى ليون على سبيل الإعارة الموسم الجاري قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وأضاع سان جيرمان فرصة تقليص الفارق خلال الشوط الأول حيث أهدر البرتغالي جونكالو راموس ركلة جزاءٍ، تصدى لها دومينيك جريف، حارس مرمى ليون، وسجل له خفيتشا كفاراتسخيليا هدفه الوحيد «90+4».

بذلك، توقف رصيد سان جيرمان عند 63 نقطةً في الصدارة من 28 مباراةً بفارق نقطةٍ أمام أقرب ملاحقيه لانس، الذي خاض 29 لقاءً، في حين ارتفع رصيد ليون إلى 54 نقطةً في المركز الثالث.