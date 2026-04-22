«فيفا» يطرح دفعة جديدة من تذاكر المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طرح دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم 2026 ، الأربعاء، وذلك قبل 50 يومًا من انطلاق البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وذكر «فيفا» في بيان له أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر الـ 104 مباريات من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من الـ 04:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وجرى بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة بالفعل للمونديال، وذكر «فيفا» أن مقاعد في الصفوف الأمامية للملاعب ستكون متاحة.

وتعد هذه المرحلة هي الأخيرة من بيع التذاكر، على الرغم من أن «فيفا» أوضح أنه سيتم طرح المزيد من التذاكر بشكل مستمر حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو المقبل، وذلك حسب التوفر.

وتنطلق البطولة 11 يونيو المقبل وتلعب للمرة الأولى بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا.