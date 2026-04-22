آسيا 2.. النصر يترقب الأهلي وعينه على النهائي

يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم، تحديًا جديدًا قبل الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، وذلك حينما يواجه الأهلي القطري، في نصف نهائي منطقة «الغرب» عند الـ 07:00 مساء الأربعاء على ملعب زعبيل في مدينة دبي.

ويأمل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى قيادة فريقه نحو لقب قاري، بعد أن أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة رغبته في صنع نصر للتاريخ، بأن يقود أول فريق سعودي نحو لقب البطولة.

وقدم النصر عرضًا كبيرًا في ربع النهائي وتخطى الوصل الإماراتي «المستضيف» لمباريات ربع ونصف النهائي وهزمه 4ـ0، فيما تجاوز الأهلي الإماراتي نظيره الحسين إربد الأردني 3ـ1.

ويضمن الفائز من مواجهة الليلة، لعب النهائي المقرر في 17 مايو المقبل، بضيافة المنتصر من الغرب، على أن يواجه جامبا أوساكا الياباني الذي خطف بطاقة التأهل الأولى عن منطقة الشرق على حساب بانكوك يونايتد التايلاندي «0ـ1 ذهابا و3ـ0 إيابًا».

ويعيش الأهلي منافس النصر، فترة زاهية، بعد بداية موسم صعبة إذ لم يعرف طعم الخسارة في كافة المسابقات منذ سقوطه أمام الشحانية في الدوري القطري 1ـ2 في 27 فبراير الماضي، محققًا بعدها ثلاثة انتصارات وتعادلين، لكنه لا يملك حضورًا قاريًا قويًا ويتطلع للوصول إلى النهائي الآسيوي الأول في تاريخه.

ومن المنتظر أن يعتمد النصر على التشكيلة نفسها التي حققت الفوز في ربع النهائي، بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، فيما يتولى حراسة المرمى البرازيلي بينتو، وأمامه خط دفاعي مكون من نواف بوشل وعبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان، والإسباني إيجو مارتينيز، وفي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والفرنسي كينجسلي كومان والبرتغالي جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني.

ووصل النصر إلى هذا الدور بعد أن تصدر مجموعته الرابعة برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، وفي دور الـ16 هزم أركاداج التركماني بواقع 2ـ0 في مجموع المباراتين، وفاز في ربع النهائي على الوصل الإماراتي 4ـ0.

في المقابل خطف الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وكسب فولاد سباهان الإيراني 3ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في ربع النهائي على الحسين الأردني 3ـ1.