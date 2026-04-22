الظهور الأول.. هيون جاي يقود مواجهة النصر

يسجل الحكم الدولي الكوري الجنوبي تشوي هيون جاي ظهوره الأول أمام الأندية السعودية، بعد تعيينه حكمًا لمباراة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الأهلي القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء، على ملعب زعبيل في دبي.

ولم يسبق للحكم الكوري قيادة أي مواجهة طرفها فريق سعودي طوال مشواره مع عالم التحكيم.

وبدأ هيون جاي مشواره مع التحكيم 2019، وأدار العديد من المباريات في دوري الدرجة الأولى الكوري وتلقى الشارة الدولية في 2020.

ورشح لقيادة العديد من المباريات في كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر .

وأدار الموسم الجاري مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة جمعت فريق فيسل كوبي الياباني ونظيره شنغهاي الصيني في أرض الأخير وانتهت بفوز الفريق الياباني 3ـ0.

وأشهر الحكم البالغ 35 عامًا 13 بطاقة حمراء في مسيرته التي أدار من خلالها 151 مباراة بواقع بطاقة حمراء في كل 11 مواجهة.