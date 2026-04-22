«التحكيم» يطلق غرفة منازعات تراخيص الأندية

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، الأربعاء، إنشاء غرفة تحكيم متخصصة تُعنى بالنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين ورابطة دوري الدرجة الأولى، بحسب البيان الذي نشره عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وأكد مجلس إدارة المركز في قراره أن الغرفة الجديدة ستعمل وفق قواعد إجرائية واضحة تم اعتمادها رسميًا ونشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، فيما جرى تعيين رئيس لها لقيادة مسيرتها منذ انطلاقتها.

وفي هذا الصدد، أوضح محمد باصّم، رئيس مجلس إدارة المركز، أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا طبيعيًا لجهود المركز المتواصلة في تطوير الأطر المؤسسية والإجرائية، مشيرًا إلى أن الغرفة ستُجسّد حرص المركز على بناء مسارات تحكيمية متخصصة تستجيب لطبيعة المنازعات الرياضية ومتطلباتها الدقيقة.

وشدد باصّم على أن إنشاء الغرفة يهدف كذلك إلى تعزيز التكامل مع الجهات الرياضية ذات العلاقة، بما يصب في نهاية المطاف في خدمة استقرار القطاع الرياضي السعودي وترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل منظومته.