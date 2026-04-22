لاعبا روشن يقودان الأهلي القطري.. والحارس المحلي الوحيد

يتسلح فريق الأهلي القطري الأول لكرة القدم، الذي يواجه النصر الأربعاء لحساب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، بترسانة من 11 لاعبًا أجنبيًّا، بينهم اثنان يملكان خبرة الاحتراف في الملاعب السعودية.

وخاض الفريق مباراته الماضية في البطولة مع الحسين الأردني بتشكيل أساسي يضم 10 أسماء أجنبية، ولاعب قطري واحد هو مروان بدر الدين، حارس المرمى.

وظهر ضمن التشكيل المدافع النيجيري ويليام تروست إيكونج، الذي رحل خلال يناير الماضي عن الخلود، الناشط في دوري روشن السعودي، متجهًا إلى الفريق القطري العاصمي.

ومثَّل إيكونج، البالغ من العمر 32 عامًا، الخلود لمدة موسم ونصف الموسم، وارتدى قميصه في 49 مباراة، وسجَّل هدفين، وصنع هدفًا واحدًا.

وزامله في تشكيل المباراة الماضية المغربي إدريس فتوحي، لاعب الوسط السابق للحزم والأهلي السعوديين.

ولعب فتوحي ذو الـ 36 عامًا للحزم موسم 2019ـ2020، ثم انتقل إلى الأهلي، وبقي ضمن صفوفه لمدة مماثلة، قبل رحيله في صيف 2021.

وفي الخط الخلفي للفريق القطري، لعب إلى جوار إيكونج كلُّ من المغربي أيوب عمراوي، قلب الدفاع، والفنلندي روبن تيهي، والفرنسي حميدو دومبويا، الظهيرين الأيمن والأيسر.

وبعكس إيكونج المتقدم في العمر، لا يزال هؤلاء المدافعون الثلاثة في سن مبكرة، وأصغرهم دومبويا بـ 18 عامًا، ثم العمراوي صاحب الـ 21 ربيعًا، وأخيرًا تيهي الذي أتمَّ 24 عامًا الشهر الماضي.

ومع فتوحي، تضمَّن خط الوسط الفرنسي إبراهيما ديالو، الذي ارتدى ألوان موناكو وساوثهامبتون الإنجليزي من قبل.

واعتمد الفريق على خط أمامي مكوَّن من 4 لاعبين، أشهرهم الألماني يوليان دراكسلر، جناح أيسر باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وانضم دراكسلر ابن الـ 32 عامًا إلى الأهلي صيف 2023 قادمًا من باريس وبعد إعارة قصيرة لبنفيكا البرتغالي.

وحاذاه على الطرف الأيمن الجناح الفرنسي سيكو عمر يانسان، وهو زميل سابق لدراكسلر في باريس، إضافة إلى الهولندي ميشيل فلاب، صانع اللعب، الذي تمركز خلف المهاجم الإسباني إريك إكسبوسيتو.

ودخل في الشوط الثاني الجناح صهيب جنان، الذي يحمل جوازي السفر الليبي والإنجليزي حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، وولد في هولندا، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

ويدعم هؤلاء المحترفون الـ 11 الأهلي في مشواره الآسيوي، بينما تُلزِمه لوائح الاتحاد القطري بتسجيل 7 لاعبين منهم فقط محليًّا.

ويملك الفريق لاعبًا أجنبيًّا آخر هو المهاجم الإيراني نويد محمد درزاده، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، ولم يشارك منذ سبتمبر الماضي.