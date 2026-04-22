نصف النهائي القاري.. نسبة عبور النصر 50%

يُسجِّل فريق النصر الأول لكرة القدم نجاحًا بنسبة 50 بالمئة في الدور نصف النهائي على الصعيد القاري، ويطمح إلى تحسين معدّله بتخطي منافسه الأهلي القطري ضمن هذه المرحلة من دوري أبطال آسيا 2.

ويلتقي النصر مع الفريق القطري، الأربعاء، على ملعب زعبيل في دبي، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وخلال مشاركاته القارية السابقة، بلغ الفريق الأصفر دور الأربعة ست مرات، نصفها انتهى بالتأهل والنصف الآخر بالخروج.

وخاض الفريق هذا الدور مرتين في مسابقة كأس أبطال الكؤوس الآسيوية، التي نُظمت سنويًا خلال الفترة من 1990 وحتى 2002.

وفي بطولة الأندية الآسيوية، التي استُبدلت بدوري أبطال آسيا ابتداءً من 2003، لعب النصر نصف النهائي مرة واحدة.

وظهر في المرحلة ذاتها من دوري أبطال آسيا مرتين، وكذلك في نسخة 2024ـ2025 التي دشّنت حقبة «النخبة» من المسابقة القارية عينها.

واستطاع النصر اجتياز نصف نهائي أبطال الكؤوس 1991ـ1992 مطيحًا بالرمثا الأردني، عبر الفوز عليه ذهابًا بهدف فهد الهريفي، وإيابًا 2ـ1 بثنائية سجّلها اللاعب نفسه.

وحالفه النجاح مرة أخرى في عبور نصف نهائي البطولة موسم 1997ـ1998، الذي لُعب بنظام المباراة الواحدة، مُسقطًا كوبتداج عشق آباد من تركمانستان 2ـ1 بفضل ثنائية لمحسين الجمعان وماجد عبد الله، نجمي هجومه.

وبهدف ذهبي للمدافع خالد الفرحان اجتاز النصر منافسه تاي فارمرز بانك التايلاندي في دور الأربعة من بطولة الأندية الآسيوية عام 1995، وبلغ المباراة النهائية.

وعلى عكس فترة التسعينيات التي شهدت النجاحات الثلاثة، عجز النصر عن تخطي نصف النهائي تمامًا منذ بداية القرن الأول من الألفية الثالثة.

وتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وواجه بيرسبوليس الإيراني في مباراة واحدة انتهت بالتعادل 1ـ1، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنافسه.

وسريعًا وصل إلى الدور ذاته من النسخة التالية عام 2021، وخسر مجددًا بنتيجة 1ـ2 أمام الهلال، غريمه التقليدي، وودّع المنافسات.

وخلال العام الماضي تطلع «الأصفر» إلى بلوغ نهائي «النخبة»، لكنه خسر في دور الأربعة أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2ـ3.

ويبحث النصر حاليًا عن الوصول إلى نهائي بطولة قارية من أدوار متعددة، للمرة الأولى منذ 1998.