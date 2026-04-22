حسين لـ«الرياضية»: لن نغادر جدة.. وننتظر قرار الآسيوي

أوضح عبد المجيد حسين، نائب رئيس شركة نادي شباب الأهلي الإماراتي، أنَّ إدارة كرة القدم قرَّرت البقاء في مدينة جدة وعدم المغادرة إلى الإمارات، حتى يبت الاتحاد الآسيوي قراره بشأن الاحتجاج المقدم من قبلهم ضد الأحداث التي صاحبت مواجهتهم أمام ماتشيدا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال حسين لـ«الرياضية»، في حديث خاص: «لن نغادر جدة، حتى يبت في الاحتجاج الرسمي الذي تم رفعه للاتحاد القاري».

وأضاف: «نعم تقدمنا باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها الحكم الأسترالي شون روبرت إيفانز في الثواني الأخيرة من مواجهتنا أمام ماتشيدا، وتم إرفاق كل الأدلة والإثباتات التي تدل على صحة موقفنا».

وتابع: «نحن ننتظر الوقت الزمني للرد على احتجاجنا من قبل الاتحاد الآسيوي لمعرفة ما سنقرر بعد ذلك، وقرَّرنا على إثر ذلك تمديد بقائنا في جدة وعدم السفر والعودة إلى الإمارات، حتى نعرف القرار النهائي».

وتأخر شباب الأهلي أمام ماتشيدا زيلفيا بهدف سجل عن طريق يوكي سوما «12»، وعند الدقيقة «90+3» سجَّل الفريق الإماراتي هدف التعادل عبر جيليرمي بالا، لكن الحكم الأسترالي ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR»، بداعي تنفيذ لاعب شباب الأهلي رمية تماس جاء منها الهدف قبل إجراء ماتشيدا عملية تبديل أحد لاعبيه، لتنتهي المباراة بفوز الياباني 1ـ0.

وضرب ماتشيدا موعدًا في النهائي أمام الأهلي السعودي، في المباراة التي تلعب السبت المقبل عند الـ 07:15 مساءً على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان الأهلي ضمن مقعدًا في النهائي بعد فوزه في نصف النهائي على فيسيل كوبي الياباني 2ـ1، وتبقى له خطوة واحدة فقط نحو المحافظة على اللقب القاري الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب كاواساكي فرونتال الياباني 2ـ0.