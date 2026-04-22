10 أجانب أمام النصر

يواجه فريق الأهلي القطري الأول لكرة القدم نظيره النصر السعودي، الأربعاء، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، بتشكيلٍ يضم لاعبًا محليًّا وحيدًا، هو القطري مروان بدر الدين، حارس المرمى، مقابل 10 أجانب، في مقدمتهم النجم الألماني جوليان دراكسلر، لاعب الوسط الهجومي.

ويعتمد القطري يونس علي، مدرب الأهلي، على خط دفاع مؤلف من النيجيري ويليام تروست إيكونج، والفنلندي روبن تيهي، والفرنسي أميدو دومبويا، والمغربي أيوب عمراوي.

وفي الوسط، يلعب المغربي إدريس فتوحي، والفرنسي إبراهيما ديالو، ودراكسلر، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، والهولندي ميشيل فلاب. ويشكّل الإسباني إريك إكسبوسيتو والفرنسي يانسان ثنائية الهجوم.

وتأهل الفريق القطري إلى دور الأربعة من دوري أبطال آسيا 2 إثر فوزه 3-1 على الحسين إربد الأردني، الأحد. وأحرز الأهدافَ الثلاثة إكسبوسيتو، ودراكسلر، وفلاب من ركلة جزاء.

ويتواجه الأهلي والنصر على ملعب زعبيل في دبي، الخاص بنادي الوصل الإماراتي. ويتأهل الفائز منهما لملاقاة جامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية منتصف الشهر المقبل.