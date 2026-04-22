بعد أحداث زاخو والشباب.. «الانضباط» توقف لاعبَين وإداريّا

أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لاعبَين وإداريًّا من فريق زاخو العراقي الأول لكرة القدم أربعة مباريات، على خلفية ما بدر منهم بعد نهاية مباراتهم أمام الشباب في نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، الأحد، حسب بيان صادر الأربعاء.

واندلعت اشتباكات لفظية وجسدية على أرض ملعب خليفة الدولي في الدوحة، العاصمة القطرية، بعد انتهاء المباراة التي حسمها الشباب 4ـ3 بركلات الترجيح.

كما غرمت اللجنة ناديي الشباب وزاخو مبلغ ستة آلاف ريال قطري بواقع ثلاثة آلاف لكل منهما مع توجيه إنذار لهما، إضافة إلى تحملهما تكاليف أي خسائر نتجت عن شغب الجماهير.

وطبقًا للبيان، فإن لجنة «الانضباط» استندت في قراراتها على تقارير حكام المباراة والمراقبين وما ورد من ملاحظات رسمية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 6 آلاف ريال قطري على طه زاخولي، مشرف نادي زاخو، مع منعه من مرافقة الفريق أربع مباريات نظير محاولته الاعتداء، وكذلك غرمت أمجد عطوان وعلي كاظم، لاعب وحارس مرمى الفريق العراقي، مبلغ 5 آلاف ريال قطري لكل منهما، مع إيقافهما 4 مباريات لمحاولتهما الاعتداء، مؤكدة أنها اتخذت قراراتها وفقًا للمادة «54».

وأكدت اللجنة، في ختام بيانها، حرصها على تطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة بكل شفافية وعدالة، مشددة على أهمية الالتزام بالروح الرياضية والانضباط داخل وخارج الملعب بما يسهم في الحفاظ على الصورة المتميزة للبطولة الخليجية.