ماتشيدا يطرح تذاكر النهائي

طرح نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني تذاكر جماهيره الخاصة بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي، السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عبر موقعه الرسمي، تمهيدًا لبدء إجراءات الحجز لمشجعيه الراغبين في حضور المباراة.

وأوضح النادي الياباني أنَّ الحجز سيتم عبر رابط مخصص، على أن تُرسل التذاكر بعد إتمام عملية الدفع من خلال تطبيق «أهلاً»، المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة لبيع تذاكر المباراة النهائية.

وبحسب إعلان ماتشيدا الرسمي، يبلغ سعر التذكرة المخصصة لمدرج جماهير الفريق الياباني، الواقع خلف المرمى الجنوبي، 3000 ين ياباني، بما يعادل نحو 75 ريالًا سعوديًّا.

وأشار النادي إلى أنَّ النظام يسمح لكل مشجع بشراء تذكرة واحدة فقط، ضمن الضوابط التنظيمية الخاصة بالمواجهة.

وستبلغ حصة جماهير ماتشيدا 5 في المئة من سعة مدرجات الملعب، مقابل 95 في المئة مخصصة لجماهير الأهلي في النهائي القاري.