بعد 28 عاما.. النصر يعود إلى النهائيات الآسيوية

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، إلى نهائي بطولةٍ آسيويةٍ للمرة الأولى منذ 28 عامًا، والرابعة في تاريخه.

واكتسح النصر نظيره الأهلي القطري 5ـ1، على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، وعبَر لملاقاة جامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية، المقرّرة في 16 مايو المقبل.

وتأخر «الأصفر» بهدف مبكر، أحرزه الفرنسي سيكو يانسان، مهاجم الأهلي، في الدقيقة 10. لكن الرد جاء سريعًا، وبدأه الجناح الفرنسي كينجسلي كومان بهدفٍ في الدقيقة 12. وأحرز اللاعب ذاته هدفًا في الدقيقة 17 ألغاه الحكم الكوري الجنوبي تشون هيون جاي عقِب مراجعته شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

ومنح الحكم ذاته الأهلي ركلة جزاءٍ في الدقيقة 6، نفذها الألماني جوليان دراكسلر، لاعب الوسط، وتصدى لها البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى.

وتقدّم النصر في النتيجة، بهدفٍ في الدقيقة 23، أحرزه البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أضاف كومان هدفًا ثانيًا له وثالثًا للفريق.

وفي الدقيقة 64، أحرز اللاعب ذاته هدفًا رابعًا أكّد التفوق النصراوي، فيما اختتم المهاجم البديل عبد الله الحمدان الخماسية بهدفٍ في الدقيقة 80.

وتُوِّج النصر بكأس الكؤوس الآسيوية 97ـ1998 إثر فوزه على سوون بلووينجز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، التي وصل إليها في إبريل 1998 بتجاوزه كوبيتداج التركمانستاني.

وتأهل الفريق إلى نهائي البطولة ذاتها، خلال موسم 91ـ1992، وحلّ وصيفًا بالخسارة من يوكوهاما مارينوس الياباني. كما نال وصافة نسخة 95ـ1996 من بطولة الأندية الآسيوية، عندما خسِر في النهائي من سيونجنام الكوري الجنوبي.