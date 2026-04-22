الآسيوية تمنح كومان أول «هاتريك»

أحرز الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة «هاتريك» للمرة الأولى في مسيرته، التي بدأت قبل نحو 13 عامًا.

وقاد كومان، بثلاثيته، النصر إلى الفوز 5ـ1 على الأهلي القطري، مساء الأربعاء ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 والتأهل، من ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، إلى المباراة النهائية التي تجمعه بجامبا أوساكا الياباني.

وسجَّل الفرنسي في الدقائق 12 و45+8 و64. وأثناء تسديده الكرة في المرمى مُحرِزًا هدفه الثالث، الرابع للفريق، سقط أرضًا بسبب إصابة عضلية. على إثر ذلك، خرج من الملعب عبر تبديل اضطراري ودخل مكانَه الجناح أيمن يحيى.

ولعِب كومان 424 مباراة مع فرقِه السابقة وفريقه الحالي، أحرز خلالها 91 هدفًا. ومع منتخب بلاده الأول، خاض 61 مباراة، وأحرز8 أهداف.

وقبل النصر، مثّل صاحب الـ 29 عامًا باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وعلى صعيدَي منافسات الفرق والمنتخب الأول، لم يسبق للجناح النصراوي، قبل نصف نهائي «آسيا 2»، إحراز ثلاثة أهداف خلال لقاء واحد.

ويمثّل الفرنسي الفريق السعودي، بعقدٍ مدّته 3 مواسم، منذ استقطابه من بايرن ميونيخ الصيف الماضي.