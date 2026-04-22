مورينو: أعرف الشباب.. دي سارت: نريد اللقب

أكد الإسباني فيسنتي مورينو، مدرب فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة الشباب، الخميس على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، ضمن نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، مشددًا في الوقت ذاته على أن المباراة ستكون فرصتهم للتتويج باللقب الثاني في الموسم الجاري.

وقال مورينو في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «أعرف الشباب جيدًا، ولدي ذكريات مميزة معهم، وأتمنى لهم التوفيق، ولكن بعد النهائي الخليجي».

وأبدى المدرب الإسباني سعادته بما حققه من نتائج مع الفريق القطري، مضيفًا أنه يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، وتابع: «النهائيات تختلف في تفاصيلها وضغطها وندرك قوة المنافس جيدًا، لكننا نثق بقدرتنا على تقديم أفضل مستوى، خاصة على أرضنا وبين جماهيرنا».

ووجه مدرب الريان رسالة إلى جماهير فريقه، مؤكدًا أن اللاعبين بحاجة إلى حضورهم ودعمهم في النهائي الخليجي.

من جهته، أوضح البلجيكي جوليان دي سارت، لاعب وسط الفريق القطري، أن حضور جماهيرهم سيشكل الدافع الأكبر لتحقيق البطولة.

وأضاف دي سارت: «جاهزون للنهائي، وتركيزنا منصب على التتويج باللقب».

وتطرق لاعب الوسط البلجيكي إلى الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، قائلًا: «أشكر النادي على دعمه لي خلال فترة الإصابة، وهذا الدعم كان سر عودتي بشكل جيد».