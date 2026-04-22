سيماكان ومارتينيز يخوضان نهائي آسيا

أكد لـ «الرياضية» مصدر خاص إمكانية مشاركة الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز، مدافعَي فريق النصر الأول لكرة القدم، في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2، بموجب اللائحة، على الرغم من تلقّي كلٍ منهما بطاقتين صفراوين خلال ربع ونصف النهائي.

وتأهل النصر إلى النهائي، المقرّر في 16 مايو المقبل، إثر فوزه على الأهلي القطري، مساء الأربعاء في مدينة دبي الإماراتية، ضمن دور الأربعة. بذلك، يواجه جامبا أوساكا الياباني، المتأهل عن شرق القارة، في موعد حسم اللقب.

وحصل سيماكان ومارتينيز على بطاقتين صفراوين أمام الأهلي، وأخريين مماثلتين أمام الوصل الإماراتي، الأحد في دور الثمانية.

ووفق المصدر، تُجيز لائحة البطولة، الصادرة عن الاتحاد الآسيوي، مشاركة اللاعبَين في المباراة النهائية.

وتنص اللائحة، في إحدى موادها، على عدم ترحيل البطاقات الصفراء خلال ثُمن وربع النهائي إلى نصف النهائي إذا تلقّى اللاعب بطاقة صفراء واحدة أو اثنتين في مباراتين منفصلتين.

وفاز فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس 4-0 على الوصل، و5-1 على الأهلي.