زكري: نملك الخبرة.. حمد الله: ذكرياتي مميزة في الدوحة

أبدى الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، تفاؤله بالفوز على الريان القطري في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكدًا أنه يمتلك لاعبين لديهم خبرة التعامل مع مثل هذه المباريات.

وأوضح زكري في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «مواجهة الريان لن تكون سهلة، فهو فريق قوي وصاحب تاريخ، لكننا سندخل اللقاء بعقلية الفوز والرغبة في التتويج».

وأضاف المدرب الجزائري: «سعيد بقيادة الشباب إلى النهائي الخليجي، وهذا يعكس الجهد الذي بذله الفريق طوال مشواره في البطولة».

وقلل زكري من تأثير الحضور الكبير المتوقع من جماهير الريان على لاعبيه، وقال: «اللعب خارج ملعبنا لن يكون عائقًا، ولدينا الخبرة للتعامل مع الضغط الجماهيري، وسبق لي التتويج في ثلاثة نهائيات وأطمح لإضافة لقب جديد».

بدوره، قال المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الشبابي: «سعيد بخوض النهائي في قطر، ولدي ذكريات مميزة في الدوحة، وهذا يمنحني دافعًا إضافيًا، وطموحي دائمًا هو حصد الألقاب، وأتمنى أن نحقق اللقب ونهديه إلى جماهيرنا».

وتوقع المهاجم المغربي مباراة قوية بين فريقين وصفهما بالكبيرين، مؤكدًا أن هدفهم إعادة الشباب إلى منصات التتويج.