الزلفي يخطف نقاط العروبة

كسب فريق الزلفي الأول لكرة القدم نظيره العروبة بهدف نظيف على ملعب الأخير في الجوف، الأربعاء ضمن الجولة الـ30 من منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجل البرازيلي دييجو ميراندا لاعب وسط الزلفي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

وحافظ الزلفي من خلال هذا الفوز على سجله الخالي من الهزائم للمباراة السابعة تواليًا «4 انتصارات و3 تعادلات»، وبذلك يصعد إلى المركز الثامن بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، لم تؤثر الخسارة على ترتيب العروبة، اذ بقي سادسًا برصيد 53 نقطة.