القادسية يدشن «أرضنا تستاهل»

دشّن نادي القادسية رسميًا مبادرة «أرضنا تستاهل» للتشجير الذكي، بالتعاون مع بلدية الخبر وشركة «نت زيرو»، وذلك في حديقة المهيدب بمحافظة الخبر، ضمن خطوة تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الرياضي والبيئي لدعم الاستدامة.

وتأتي المبادرة دعمًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء والبرنامج الوطني للتشجير، عبر الإسهام في زيادة الغطاء النباتي، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.

وشهدت الفعالية حضور ومشاركة قيادات ومنسوبي ولاعبي نادي القادسية، في صورة تجسد دور الأندية الرياضية بوصفها منصات مؤثرة في رفع الوعي المجتمعي والبيئي، وتحويل المبادرات إلى أعمال ميدانية مباشرة.

وجرى تنفيذ المبادرة بدعم من بلدية الخبر، التي أسهمت في تهيئة الموقع وتوفير التسهيلات اللازمة، في إطار التعاون بين الجهات المختلفة لدعم المبادرات البيئية داخل المدينة.

وتضمّن البرنامج زراعة عدد من الأشجار ميدانيًا، إلى جانب توثيقها عبر تقنيات «نت زيرو» المطورة محليًا، ضمن منظومة رقمية تتيح متابعة البيانات البيئية وقياس الأثر، بما يعزز كفاءة مشاريع التشجير ويرفع مستوى الشفافية في النتائج.

وأكد بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، أن المبادرة تعكس حرص النادي على بناء شراكات مستدامة وفاعلة مع مختلف الجهات، مشيرًا إلى أن خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة يمثلان جزءًا رئيسًا من استراتيجية النادي.

وأضاف أن تدشين المبادرة ميدانيًا من خلال مشاركة الجميع في غرس الأشجار، يمثل خطوة عملية نحو مشروع قابل للنمو والتوسع مستقبلًا، مثمنًا في الوقت ذاته دعم بلدية الخبر وتعاونها في توفير الموقع المناسب.

من جهته، أوضح المهندس مشعل الحربي، رئيس بلدية الخبر، أن البلدية حريصة على دعم المبادرات البيئية النوعية التي تسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز الاستدامة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق أثر ملموس ومستدام.

بدوره، عبّر الدكتور محمد الشيخ، الشريك المؤسس لـ«نت زيرو»، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أن توظيف التقنيات البيئية المطورة محليًا يسهم في تحويل مبادرات التشجير إلى مشاريع قابلة للقياس والمتابعة، بما يواكب التوجهات الوطنية في العمل المناخي.