الشباب يغازل الثالث أمام الريان

يعول فريق الشباب الأول لكرة القدم، على تاريخه المميز في البطولات الخليجية، ويطمح إلى حصد اللقب الثالث عندما يواجه نظيره الريان القطري، الخميس، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا بين الفريقين، حيث يسعى الريان ـ بدوره ـ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، في المقابل يطمح الشباب لتحقيق اللقب وإضافة إنجاز جديد للكرة السعودية على المستوى الخليجي.

يبحث الشباب عن لقبه الخليجي الثالث، إذ سبق له التتويج باللقب عامي 1993 و 1994.

وتأهل الشباب إلى النهائي، بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، حيث فاز كما خسر في واحدة وتعادل في أربع مباريات، وفي نصف النهائي تجاوز زاخو العراقي بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل 1ـ1.

في الجانب الآخر، ظهر الريان بمستويات مميزة سواء في الدوري القطري أو البطولة الخليجية، ويسعى للتتويج باللقب الخليجي بعد أن توج قبل أسبوع بلقب كأس QSL على حساب معيذر.

وتأهل الريان عقب تصدره المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، إذ فاز ثلاث مباريات وتعادل في مثلها، وفي نصف النهائي تخطى القادسية الكويتي 2ـ0.

وكان الفريقان تواجها في دور المجموعات وانتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل 1ـ1 و 2ـ2 على الترتيب.