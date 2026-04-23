أسلحة مورينو تحولت الى دكة الشباب

يمتلك أربعة لاعبين شبابيين فقط، نصفهم غائب للإصابة، معرفةً دقيقةً بأساليب الإسباني فيسينتي مورينو، مدرب فريق الريان القطري الأول لكرة القدم، الذي يواجه «الليوث» مساء الخميس في نهائي دوري أبطال الخليج.

وعندما درّب مورينو الشباب، طوال موسم 22-2023، قاد قائمةً من اللاعبين المحليين والأجانب، ضمّت المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور، والأظهرة فواز الصقور، وحسين الصبياني، ومحمد حربوش.

ويستمر هؤلاء الأربعة في تمثيل الفريق العاصمي، فيما رحل باقي من تدرَّبوا تحت قيادة الإسباني عن النادي، مثل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، والمهاجم الإسباني سانتي مينا، والمدافع حسان تمبكتي، والظهير متعب الحربي، اللذين انتقلا إلى الهلال.

ويخوض الشباب المباراة النهائية لدوري أبطال الخليج من دون جونيور، الغائب بسبب إصابةٍ في عضلات البطن، وحربوش، الذي تُبعِده إصابةٌ في الركبة.

ويعتمد الجزائري نور الدين ذكري، المدرب الحالي للفريق، على لاعبِين من بينهم الصقور، الظهير الأيمن، والصبياني، الظهير الأيسر، لكنه فضَّل، عند اختيار التشكيل الأساسي للمباريات الماضية، محمد الثاني في مركز الظهير الأيمن وسعد بالعبيد في مركز الظهير الأيسر.

وخاض الشبابيون موسمًا كاملًا تحت قيادة مورينو، أنهوه في المركز الرابع بين فرق الدوري، برصيد 56 نقطة.

وحقق الفريق 17 فوزًا مع الإسباني، في 33 مباراة، وتعادل في 5، وخسِر 10، وودّع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 16، ودوري أبطال آسيا من دور الثمانية.