قبل الريان.. 10 شبابيين توجوا بالذهب

يتسلح فريق الشباب الأول لكرة القدم بخبرة 10 لاعبين سبق لهم التتويج بالألقاب، عندما يواجه الريان القطري، في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، الخميس.

وتضم قائمة المتوجين بالألقاب خلال مسيرتهم الاحترافية، خمسة لاعبين محليين وستة أجانب، وأكثرهم المدافع علي البليهي المنضم إلى صفوف «الليوث» في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وحقق البليهي 13 لقبًا بالقميص الأزرق «5 دوري و3 كأس خادم الحرمين الشريفين و3 كأس السوبر السعودي، و2 دوري أبطال آسيا».

ويبرز في القائمة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى بوصفهما ثاني أكثر الأسماء حصولًا على الألقاب، إذ عرف كلاهما الصعود إلى منصة التتويج ست مرات مع أندية مختلفة قبل ارتدائهما شعار الشباب.

وحقق حمد الله ألقابه الستة مع ثلاثة فرق، وبدايتها بكأس قطر مع الجيش، مرورًا بالنصر والاتحاد اللذين توج معهما بلقبي دوري وثلاثة ألقاب في كأس السوبر السعودي، أما جروهي فجاءت ألقابه مع فريقي جيريمو البرازيلي، والاتحاد، وتضمنت لقب دوري روشن السعودي، وثنائية كأس السوبر السعودي، وثلاثة ألقاب مع جيريمو البرازيلي بواقع لقب في كأس البرازيل، وآخر في كوبا ليبرتادوريس، ومثله ضمن بطولة ريكوبا سودأمريكانا.

في المقابل، يتساوى سبعة لاعبين آخرين في عدد البطولات برصيد اثنين لكل منهم، وهم البلجيكي يانيك كاراسكو الذي توج مع أتلتيكو مدريد بلقبي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي، والفرنسي ياسين عدلي الفائز إبان فترة احترافه في صفوف باريس سان جيرمان بثنائية الدوري والكأس، والهولندي ويسلي هوديت الحاصل على كأس بلجيكا منع رويال أنتويرب، وكأس السوبر الإيطالي بقميص لاتسيو، وسعد بالعبيد المتوج مع الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، وهارون كمارا إبان فترة لعبه للاتحاد التي شهدت حصول «النمور» على لقبي الدوري وكأس السوبر، وكذلك فواز الصقور والإسباني أوناي هيرنانديز زميليه السابقين في الفريق الاتحادي والمتوجين مع «النمور» بثنائية الدوري وكأس الملك».

وتأهل الشباب إلى نهائي البطولة الخليجية بعد فوزه على زاخو العراقي 4ـ3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي جمعتهما في نصف النهائي، أما الريان فقد بلغ النهائي عقب فوزه على القادسية الكويتي 2ـ0.