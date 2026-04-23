أمام ميتروفيتش.. حمد الله يستهدف الانتصار الأول

يبحث المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، الخميس، عن الانتصار الأول أمام الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الريان القطري، في المباريات المباشرة بينهما.

ويواجه فريق الشباب نظيره الريان على ملعب أحمد بن علي في قطر، في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025ـ2026.

وسبق أن التقى الدولي المغربي السابق مع ميتروفيتش في ست مواجهات، بين الاتحاد والهلال، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمي 2023ـ2024 و 2024ـ2025.

وكانت المواجهة الأولى التي جمعت الثنائي عندما كان حمد الله يلعب للاتحاد، وميتروفيتش مع الهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2023ـ2024 وانتهت بفوز القطب العاصمي 4ـ3 وسجل خلالها المهاجم المغربي هدفًا، فيما سجل ميتروفيتس «هاتريك».

وفي المباراة الثانية التي جمعتهما كانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 5 مارس 2024 انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل سجل فيها المهاجم الصربي هدفًا وبعدها بسبعة أيام التقى الفريقان مجددًا في موقعة الإياب من البطولة ذاتها انتهت للأزرق العاصمي بالنتيجة ذاتها ولم يسجل فيها الثنائي.

وشهدت المباراة الرابعة بين الطرفين زيارة حمد الله الشباك للمرة الثانية بعد أن سجل في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الهدف الوحيد لفريقه في المباراة التي انتهت للهلال 2ـ1.

وفي المواجهة الخامسة بين الفريقين نجح حمد الله في تسجيل الهدف الثالث أمام ميتروفيتش في مباراة الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي التي جمعت الشباب فريقه الحالي مع الهلال التي انتهت 2ـ1 للأزرق العاصمي.

وفي المباراة الأخيرة التي جمعت الثنائي ضمن الجولة الـ 29 من دوري «روشن» وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الشباب والهلال 2ـ2 ولم يسجل فيها الثنائي أي هدف.