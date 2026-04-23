تانتاشيف يقود نهائي الأهلي وماتشيدا

كلف الاتحاد القاري الحكم الدولي الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف بقيادة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم وماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت المقبل، على ملعب «الإنماء» في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن تانتاشيف سيساعده مواطنه أندريه تسابينكو والصيني تشو في، إضافة إلى السنغافوري محمد تقي في غرفة «VAR».

وتعد هذه ثالث مواجهة يقودها الحكم الأوزبكي للقطب الجداوي في نخبة آسيا الموسم الجاري، بعد أن شهد خسارته أمام الشارقة بهدف دون رد 24 نوفمبر الماضي، وانتصاره الإثنين الماضي على فيسيل كوبي الياباني، في دور الأربعة 2ـ1.

وظهر تانتاشيف في مباراة الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، في دور الستة عشر.

ويحضر تانتاشيف ضمن قائمة الحكام الرئيسيين الذين سيديرون مباريات نهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

و لد تانتاشيف «42 عامًا» بمدينة بخارى في أوزبكستان، وبدأ مسيرته التحكيمية حكمًا مساعدًا عام 2008 قبل أن ينتقل إلى دور الحكم الرئيس في الدوري الأوزبكي الممتاز.

و حصل على الشارة الدولية من «فيفا» عام 2013، وسرعان ما أثبت حضوره في البطولات القارية.

أدار تانتاشيف مباريات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى دوريات النخبة في السعودية والهند، وفي عام 2021، اختير أفضل حكم في أوزبكستان.

وخلال مسيرته، قاد 301 مواجهة، وأشهر 1241 بطاقة صفراء و 78 حمراء، واحتسب 104 جزائيات.