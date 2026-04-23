ماني يستنجد باستشاري العظام والمفاصل

اختار السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، البروفيسور فوزي الجاسر، استشاري العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، من أجل إجراء عملية جراحية لوالدته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن والدة النجم السنغالي أجرت فحوصات طبية قبل أن تخضع لعملية جراحية لاستبدال مفصل الركبة، الثلاثاء.

ووصل ماني إلى الرياض فجر الخميس برفقة بعثة الفريق القادمة من مدينة دبي الإماراتية بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2.

واكتسح القطب العاصمي، الأهلي القطري، بخمسة أهدافٍ مقابلَ هدفٍ، على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن دور الأربعة من البطولة.

وسيخوض نِزال حسم اللقب أمام جامبا أوساكا الياباني، في 16 مايو المقبل، بحثًا عن لقبه القاري الثالث.