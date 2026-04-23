6 أسماء بين الريان والدوري السعودي

يتسلح فريق الريان القطري الأول لكرة القدم بالصربي ألكسندر ميتروفيتش أمام الشباب، الخميس، في نهائي دوري أبطال الخليج، بعد تجربته في دوري روشن السعودي.

وانضم ميتروفيتش إلى صفوف الريان في صيف 2025 قادمًا من الهلال، الذي سجل معه 68 هدفًا كما صنع 15 في 79 مباراة بجميع المسابقات.

وحقق ميتروفيتش 4 بطولات بقميص الهلال، إذ فاز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2023ـ2024، إضافة إلى لقب كأس الملك عام 2024، وكأس السوبر السعودي مرتين.

وسجل ميتروفيتش 5 أهداف كما صنع 4 في 10 مباريات الموسم الجاري مع الريان، لكن دون أن يحقق أي لقب مع الفريق حتى الآن.

وإضافة إلى «ميترو»، مثل الريان 5 لاعبين ظهورا في الدوري السعودي، على غرار العماني أحمد مبارك «كانو»، الذي لعب معه 44 مباراة، خلال الفترة من 2005 وحتى 2007.

وفاز «كانو» مع الريان بلقب كأس أمير قطر عام 2006، كما سبق له اللعب مع عدة أندية سعودية، إذ لعب في صفوف الأهلي موسم 2009ـ2010، كما ارتدى قميص الوحدة عام 2004، واحترف في صفوف الفتح في موسم 2010ـ2011، ثم الاتفاق موسم 2012ـ2013.

وتألق أيضَا العماني عماد الحوسني مع الريان سابقًا، إذ فاز مع الفريق بلقب كأس أمير قطر عام 2010، قبل أن يحط الرحال في الملاعب السعودية من خلال احترافه في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، إذ حقق معه لقب كأس الملك مرتين، عامي 2011 و2012.

كما انتقل الحوسني إلى صفوف النصر، ليتوج معه بلقب دوري المحترفين عام 2014، ولقب كأس ولي العهد عام 2014، قبل العودة للمشاركة في الدوري العماني، فيما احترف مواطنه العماني حسن يوسف الغيلاني في صفوف الريان، خلال موسم 2008ـ2009، وبعدها ارتدى قميص الاتفاق خلال الفترة من 2010 وحتى 2012.

كما لعب الكويتي بشار عبد الله في صفوف فريق الريان القطري خلال موسم 2001ـ2002، كما كانت له تجربة احترافية قصيرة قبلها مع فريق الهلال في الملاعب السعودية، حين لعب معارًا بقميص الأزرق في موسم 1998ـ1999.

يذكر أن الكويتي جاسم الهويدي لعب في صفوف الهلال أيضًا خلال موسم 1999ـ2000، كما احترف في صفوف الريان القطري عام 2002، ليلعب في الدوري السعودي ثم يحترف في صفوف الريان.