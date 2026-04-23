شباب الأهلي يتمسك بالبقاء.. والنادي: الأمور من صالحنا

تمسكت إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي لليوم الثاني على التوالي، ببقاء الفريق الأول لكرة القدم في جدة، على الرغم من خسارته في دور الأربعة من ماتشيدا زيلفيا الياباني 0ـ1، الثلاثاء الماضي، وفق ما رصدته «الرياضية»، ظهر الخميس، في مقر سكن البعثة.

وتقدم النادي بطلب إعادة مباراته أمام ماتشيدا، لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم بإلغاء هدف سجله، حسب ما كشف مصدر في الفريق الإماراتي.

وأمام ذلك، أوضح لـ«الرياضية» عبد المجيد حسين، نائب رئيس شركة نادي شباب الأهلي، أنهم اجتمعوا مع لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي في الـ 12:00 ظهر الخميس، ويترقبون قرارًا رسميًا حول احتجاجهم.

وقال حسين: «نثق بنزاهة الاتحاد الآسيوي وستعود لنا حقوقنا.. لدينا فريق أوروبي قانوني، والأمور تسير في صالحنا».

من جهته، يواصل الفريق تدريباته اليومية في مدينة جدة، وفرض مدربه البرتغالي باولو سيزار فترتين، الأولى صباحية في صالة الحديد في فندق «ذا فينيو»، والثانية تدريب مسائي على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتنتظر الفريق مواجهة مع خورفكان الأربعاء المقبل في الدوري الإماراتي الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

وتقدم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما «12»، واعتقد شباب الأهلي أنه سجل هدف التعادل مع قرب نهاية المباراة عبر جيليرمي بالا «90+3» لكن الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «var»، بداعي تنفيذ الفريق الإماراتي لرمية تماس جاء منها الهدف قبل إجراء الفريق الياباني عملية تبديل أحد لاعبيه.

وتُجرى المباراة النهائية، السبت، بين ماتشيدا زيلفيا و الأهلي السعودي حامل اللقب.