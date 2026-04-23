النصر.. أشعة كومان مشروطة بعودة الألم

طلب البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب نادي النصر، من الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تحديد موعد لإجراء أشعة على عضلته الخلفية في حال شعر بأي ألم خلال الـ24 ساعة التي تلت التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه، أن كومان الذي اُستبدل في الدقيقة 67 من المباراة، أكد لطبيب النادي عقب نهاية اللقاء أنه يشعر بسلامة تامة ولا يعاني من أي ألم في العضلة.

وأحرز كومان، جناح النصر، ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة «هاتريك» للمرة الأولى في مسيرته، التي بدأت قبل نحو 13 عامًا.

وأضاف المصدر ذاته، أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان شعر بشد عضلي بسيط في عضلة السمانة أثناء المباراة، إلا أنه لم يشتكِ من أي ألم بعد العودة إلى غرفة الملابس، وهو الحال نفسه بالنسبة للبرتغالي جواو فيليش.

من جانب آخر، منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، اللاعبين إجازة لمدة يومين عقب المباراة التي جرت، الأربعاء، على ملعب زعبيل في دبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته، السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي المقررة 29 أبريل الجاري في الرياض.

ويواجه النصر نظيره جامبا أوساكا الياباني 16 مايو المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض، بعد فوزه الكبير على الأهلي القطري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 76 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه، لكن الأصفر لعب مباراة واحدة أكثر من غريمه التقليدي.