الموسى يدخل المرحلة الأخيرة في جدة

دخل سعد الموسى، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في عيادة النادي، بعد عودته من لندن الفترة الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ عودة الموسى إلى أداء التدريبات لم تحدد حتى الآن، على أن يواصل التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي.

وتعرض الموسى لكسر في كاحل القدم أصيب به في التدريبات التي سبقت مواجهة الديربي أمام الأهلي، 6 نوفمبر الماضي، وخضع بعدها لعملية جراحية في لندن، واستمر في مراحل التأهيل هناك حتى بداية أبريل الجاري.

إلى ذلك، أوضح المصدر ذاته أنَّ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، سيفتح ملف المنافسات المحلية بداية من الجمعة، بعد أن منح اللاعبين إجازة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مشوارهم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر الخسارة أمام ماتشيدا في ربع النهائي.

ويستعد الاتحاد لخوض مواجهة أمام التعاون في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، 29 أبريل الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، جمعها من الفوز 13 مرة والتعادل في ست مواجهات وخسارة 9 مباريات.