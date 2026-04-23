الخميس.. الهلال يختبر المصابين الأربعة

يجري الفرنسي كريم بنزيما، البرازيلي مالكوم فيليبي، سالم الدوسري ومراد هوساوي، لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، اختبارات قياسية وبدنية بهدف تحديد مدى قدرتهم على الدخول في التدريبات، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ اللاعبين الأربعة، الذين اشتكوا الأسبوع الماضي من إصابات متفرقة، سيخضعون لبعض التدريبات الخاصة مع المعد البدني، وفي حال تجاوزوها سيكملون برفقة اللاعبين التدريب.

وكانت «الرياضية» ذكرت 21 أبريل الجاري أنَّ الجهاز الطبي في النادي العاصمي وضع خطةً علاجيةً وتأهيليةً عاجلةً للاعبين المصابين، بهدف تسريع تعافيهم قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي.

وعانى بنزيما من إصابة في أسفل الظهر، واشتكى سالم وهوساوي من الركبة، فيما تعالج مالكوم من عضلة الفخذ الخلفية إثر إصابة من الدرجة الأولى.

وكان الحساب الرسمي للنادي، أعلن 19 أبريل الماضي عن مغادرة السنغالي خاليدو كوليبالي إلى إسبانيا، لإجراء بعض الفحوصات على إصابته لدى أحد المراكز الطبية المختصة، نتيجة وجود «تجمع دموي» في موضع الكدمة التي تعرض لها في التدريبات.

ويستعد الهلال للعودة إلى المنافسات المحلية في مواجهة ضمك، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، بعد أن ودع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الخسارة أمام السد في ثمن النهائي بركلات الترجيح.

واستغل الهلال فترة التوقف بخوض مواجهة تجريبية الثلاثاء أمام الفيحاء، وكسبها بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الهلال المركز الثاني في «روشن» برصيد 68 نقطةً، بفارق ثماني نقاطٍ خلف النصر المتصدر مع مباراةٍ مؤجَّلةٍ للأزرق.

وتأهل الفريق إلى المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الأهلي في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب موعدًا مع الخلود الذي أقصى الاتحاد بالطريقة ذاتها.