«أصدقاء» تطلق برنامج التطوع الرياضي

أطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، بالتعاون مع معهد قدوة للتدريب الرياضي، الخميس، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان «تأسيس وإدارة وحدات العمل التطوعي في الأندية الرياضية».

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود الجمعية في تمكين الأندية الرياضية من تفعيل دورها المجتمعي بصورة أكثر احترافية، عبر تأهيل كوادر قادرة على تصميم وإدارة المبادرات التطوعية وفق منهجيات حديثة قائمة على القياس والتأثير.

ويستهدف البرنامج العاملين والمهتمين بالقطاع الرياضي، إضافة إلى الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال إدارة العمل التطوعي.

ويركز المحتوى التدريبي على عدد من المحاور العملية، أبرزها آليات تأسيس وحدات العمل التطوعي داخل الأندية، وبناء الهياكل التنظيمية المناسبة، إلى جانب تطوير الخطط التشغيلية وإدارة المتطوعين بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام، مع تطبيق أفضل الممارسات التي تعزز جودة المبادرات وترفع من مستوى الحوكمة والشفافية.

ودعت الجمعية الراغبين والمهتمين بالبرنامج التدريبي التسجيل، مؤكدة أن البرنامج يشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مسؤوليته المجتمعية.