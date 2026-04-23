تحالف ثلاثي يدرس الاستحواذ على أبها

يدرس تحالف ثلاثي، مكوَّن من شركة «UCCC» وأخرى متخصصة في مجال الاستثمار الرياضي، إضافة إلى رجال أعمال بينهم الدكتور فهد حماد، العضو الذهبي في أبها، الاستحواذ على النادي الجنوبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ التحالف الثلاثي يسعى جادًا إلى الدخول في مجال الاستثمار الرياضي، من خلال الاستحواذ على نادي أبها، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي.

وبدأ مشروع تخصيص الأندية الرياضية في السعودية وفق خطة استراتيجية، يونيو 2023، عبر مسارات متعددة ومراحل رئيسة شملت نقل الملكية إلى شركات كبرى في «المسار الأول»، وهي: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة «75%»، والقادسية إلى شركة أرامكو السعودية، والدرعية إلى شركة هيئة تطوير بوابة الدرعية، والعلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والصقور الذي تغيّر إلى نيوم، ونقلت ملكيته إلى الشركة التي تحمل الاسم ذاته.

وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن تخصيص أول ثلاثة أندية من خلال الطرح العام للمستثمرين المحليين والدوليين، وهي: نادي الزلفي، الذي نقلت ملكيته إلى شركة نجوم السلام، والخلود إلى مجموعة هاربورج، بوصفه أول نادٍ سعودي بملكية أجنبية، والأنصار إلى شركة عودة البلدي وأبنائه.

والأسبوع الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة تستحوذ بموجبها الشركة على 70 في المئة من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال.

وضمن فريق أبها الأول لكرة القدم الصعود إلى دوري روشن الثلاثاء الماضي، بعد فوزه على الطائي 2ـ1 وقبل نهاية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بأربع جولات.

والصعود الأخير هو الرابع للنادي الجنوبي الذي يترأسه سعد الأحمري.

وتأسس النادي الجنوبي رسميًّا عام 1966، ويقع مقره في مدينة أبها، ومرَّ بمراحل دمج وتغيير أسماء قبل استقراره على اسمه الحالي.