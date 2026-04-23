«الليوث» يدخلون النهائي بتشكيل زاخو

يخوض فريق الشباب الأول لكرة القدم مواجهة الريان القطري، مساء الخميس، في نهائي دوري أبطال الخليج، بالتشكيل ذاته الذي بدأ مباراة زاخو العراقي، ضمن دور الأربعة.

ويدخل الجزائري نور الدين زكري، مدرب «الليوث»، إلى مباراة اللقب، التي يحتضنها ملعب أحمد بن علي غرب الدوحة، بالبرازيلي مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، والمدافعَين علي البليهي والهولندي ويسلي هويدت، والظهيرين محمد الثاني وسعد بالعبيد، وعلي الأسمري في الوسط إلى جانب الإنجليزي جوش براونهيل والفرنسي ياسين عدلي، والجناحين همام الهمامي والبلجيكي يانيك كاراسكو، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويدّخر الجزائري 12 لاعبًا على مقاعد الاحتياط، من بينهم الجناح الأردني علي عزايزة، والإسباني أوناي هيرنانديز، لاعب الوسط، والمدافع محمد الشويرخ، والظهيران حسين الصبياني وفواز الصقور، والمهاجمان هارون كمارا وعبد العزيز العثمان.

وتخطى الشباب الفريق العراقي بركلات الترجيح، فيما فاز الريان 2ـ0 على القادسية ضمن دور الأربعة.