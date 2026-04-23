النهائي في موعده.. الآسيوي يرفض طلب شباب الأهلي

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، طلب نادي شباب الأهلي الإماراتي بإعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام منافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الاتحاد القاري في رسالة وجهها لنظيره الإماراتي: «تم رفض الاحتجاج المقدم من شباب الأهلي»، دون سرد مبررات لقراره، فيما سمح للنادي المتضرر بتقديم طعن.

وكان شباب الأهلي قدَّم مذكرة اعتراض رسمية إلى الاتحاد الآسيوي بعد نهاية مباراته مع ماتشيدا زيلفيا التي خسرها 0ـ1، مطالبًا بإعادتها لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم.

وتقدم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما «12»، واستطاع شباب الأهلي إدراك التعادل مع قرب نهاية المباراة بواسطة جيليرمي بالا «90+3»، لكن الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغى الهدف بعد العودة إلى شاشة تقنية «VAR»، بداعي تنفيذ الفريق الإماراتي رمية التماس التي جاء منها الهدف قبل إتمام المنافس عملية تبديل أحد لاعبيه.

ويعني القرار تثبيت إجراء المباراة النهائية بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا في الموعد المقرر سلفًا السبت المقبل.