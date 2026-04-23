الاتحاد الإماراتي: نرفض القرار غير المنصف.. وندعم خطوات شباب الأهلي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رفضه قرار تثبيت نتيجة مباراة فريق شباب الأهلي الأول لكرة القدم ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا دعمه أي خطواتٍ تتخذها إدارة النادي الملقَّب بـ «الفرسان الحمر» لضمان حقوقه.

جاء ذلك عقب رفض الاتحاد الآسيوي بصفةٍ رسميةٍ، الخميس، طلب نادي شباب الأهلي بإعادة المباراة لإلغاء الحكم الأسترالي بالخطأ هدفًا سجَّله لاعبه جيليرمي بالا خلال الوقت البديل.

وعبر حسابه في «إكس»، أصدر الاتحاد الإماراتي بيانًا، جدَّد فيه «دعمه شباب الأهلي بعد القرار الصادر من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي بشأن الاحتجاج المقدَّم من النادي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته مع ماتشيدا زيلفيا الياباني».

وأكد الاتحاد «مواصلة وقوفه مع نادي شباب الأهلي في كافة الإجراءات التي سيتخذها بما يضمن الحفاظ على حقوقه»، مشدِّدًا في الوقت ذاته على رفضه القرار الآسيوي «غير المنصف».

ووجَّه الاتحاد الآسيوي رسالةً إلى نظيره الإماراتي، أفاد فيها برفض الاحتجاج دون شرح مبرِّراته، فيما سمح للنادي المتضرِّر بتقديم طعنٍ على القرار.

ولم يعلن النادي الإماراتي نيته اتخاذ أي خطواتٍ تصعيديةٍ حتى وقت كتابة هذه السطور.

وكان شباب الأهلي قدَّم مذكرةَ اعتراضٍ رسميةً إلى الاتحاد الآسيوي بعد نهاية مباراته مع ماتشيدا زيلفيا، التي خسرها 0ـ1، مطالبًا بإعادتها لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم.

وتقدَّم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما عند الدقيقة 12، واستطاع شباب الأهلي إدراك التعادل مع قرب نهاية المباراة بواسطة جيليرمي بالا «90+3»، لكنَّ الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغى الهدف بعد العودة إلى شاشة تقنية «VAR» بداعي تنفيذ الفريق الإماراتي رمية التماس التي جاء منها الهدف قبل إتمام المنافس عملية تبديل أحد لاعبيه.

ويعني قرار الاتحاد الآسيوي تثبيت إجراء المباراة النهائية بين الأهلي وماتشيدا زيلفيا في الموعد المقرَّر سلفًا، السبت المقبل.