قبل ضمك.. الهلال يستعيد بنزيما وسالم ومالكوم

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم خدمات الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما، وسالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية، وفق ما أظهره التحديث الطبي للنادي، استعدادًا لمواجهة ضمك، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

وشارك الثلاثي في المران الجماعي بعد تجاوز الإصابات التي أبعدتهم خلال الفترة الماضية، إذ عانى بنزيما من إصابة في أسفل الظهر، فيما اشتكى سالم الدوسري من آلام في الركبة، بينما تعافى مالكوم من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية من الدرجة الأولى.

وفي المقابل، شارك مراد هوساوي في الجزء الأول من الحصة التدريبية، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، ضمن خطة الجهاز الطبي لتجهيزه والعودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

وكان الحساب الرسمي للنادي أعلن في وقت سابق خضوع عدد من اللاعبين لبرامج علاجية وتأهيلية خلال فترة التوقف، قبل أن يستعيد الجهاز الفني الثلاثي في الحصة الأخيرة.

ويستعد الهلال لاستئناف منافساته المحلية بمواجهة ضمك، بعد خروجه من دوري أبطال آسيا للنخبة عقب الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح في دور الـ16.

واستغل الأزرق فترة التوقف بخوض مواجهة تجريبية أمام الفيحاء، الثلاثاء الماضي، وحقق الفوز بنتيجة 2ـ1.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف النصر المتصدر، مع مباراة مؤجلة للأزرق.

كما تأهل الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تجاوزه الأهلي بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الخلود في المباراة النهائية.