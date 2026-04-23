«جدة البلد» تجتذب جمهور ماتشيدا

أصبحت منطقة جدة التاريخية وجهةً مفضَّلةً للمشجعين اليابانيين قبل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بين فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، ممثِّل بلدهم، والأهلي، حامل اللقب.

ورصدت «الرياضية» ارتيادَ اليابانيين المنطقة بكثافةٍ، الخميس، وزيارتهم معالمها المختلفة، لا سيما «بيت نصيف»، والأسواق الشعبية، والتقاطهم صورًا، واقتناءَهم هدايا تذكاريةً توثِّق الجولة، فضلًا عن إقبالهم على تناول الأكلات والأطباق الحجازية التقليدية.

وذكر أحد المشجعين، ويُدعى هاروتو كيوشي، انطباعه عن المنطقة التي تُعرَف محليًّا باسم «جدة البلد»، مبديًا سعادته الشديدة بتجوُّله فيها، وإعجابه بمبانيها القديمة الممتد تاريخها لأكثر من قرنٍ.

وقال: «جئت إلى المنطقة استجابةً لنصيحة صديقٍ يعمل بالقنصلية اليابانية في جدة، واستمتعت بالأجواء الشعبية الجميلة، وأكثر ما أعجبني بيت نصيف لما يحتويه من قطعٍ أثريةٍ نادرةٍ، وتوثيقٍ لقصصٍ عن التجارة قديمًا عبر البحر الأحمر» مثنيًا على اهتمام القائمين عليه بتوفير مترجمين للغة اليابانية من أجل خدمة الزوَّار.

وكشف عن التقاطه صورًا كثيرةً من داخل المَعْلَم التاريخي والمنطقة كاملةً لـ «تخليد رحلةٍ جميلةٍ لن ينسى تفاصيلها أبدًا».

وتقع المنطقة على بُعد نحو 40 كيلومترًا من ملعب «الإنماء» الذي يستضيف النهائي القاري.