المرة الثانية بعد الاتفاق.. الشباب يخسر لقب الخليج

تعرّض فريق الشباب الأول لكرة القدم، مساء الخميس، إلى ثاني خسارةٍ لفريقٍ سعوديّ أمام آخرٍ غير سعودي في نهائي دوري أبطال الخليج.

وخسِر الشباب 0ـ3 من الريان القطري، على ملعب أحمد بن علي غرب الدوحة، مُفوّتًا فرصة الحصول على لقبٍ للمرة الأولى منذ نحو 12 عامًا.

وبعد شوطٍ أوّل خالٍ من الأهداف، تلقى البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح «الليوث»، بطاقة حمراء في الدقيقة 59، إثر اعتراضه على الحكم الإماراتي عادل النقبي، الذي أشهر له بطاقتين صفراوين فصلت بينهما ثوانٍ معدودة. بعد دقيقتين فقط من حالة الطرد، افتتح المدافع الإسباني ديفيد جارسيا أهداف المباراة بضربة رأسية.

وبالرأس أيضًا، ضاعف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش تقدّم الريان في الدقيقة 78. بعدها بثلاث دقائق، أضاف المهاجم البرازيلي روجير جيديس الهدف الثالث.

وحصد الفريق الملقّب بـ «الرهيب» دوري أبطال الخليج للمرة الأولى في تاريخه، والثانية في تاريخ الكرة القطرية، بعد لقب السد في 1991.

في المقابل، أهدر الشباب فرصة التتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبَي 1993 و1994.

وأكثرَ من غيرِها، تُوِّجَت الفرق السعودية 13 مرةً باللقب الخليجي، آخرها بواسطة الأهلي عام 2008.

وللمرة الثانية منذ انطلاق المسابقة في 1982، يخسر فريق سعودي أمام آخر غير سعودي في المباراة النهائية.

وحقق الجزيرة الإماراتي اللقب عام 2007 عقِب تغلُّبه في النهائي على الاتفاق السعودي بركلاتٍ ترجيحية تلت تعادلهما 3ـ3 في مجموع مباراتَي ذهابٍ وعودة.

في العام التالي، خسِر النصر النهائي، لكن أمام فريقٍ من السعودية، هو الأهلي، الذي فاز 1ـ0 ذهابًا و2ـ0 إيابًا.