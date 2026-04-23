ريشة: حكم النهائي حرم الشباب من جزائيتين.. وتهاون مع جروهي

اختلف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع الحكم الإماراتي عادل النقبي في عددٍ من القرارات خلال مباراة نهائي دوري أبطال الخليج بين فريقي الشباب السعودي والريان القطري، ورأى أنها أثَّرت في النتيجة النهائية.

وتُوِّج الريان باللقب إثر فوزه 3ـ0 خلال الوقت الأصلي للمواجهة، التي احتضنها ملعب أحمد بن علي غرب الدوحة، العاصمة القطرية.

وطرد النقبي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح «الليوث»، في الدقيقة 59، فأكمل فريق المدرب الجزائري نور الدين ذكري اللقاء بنقصٍ عددي.

وعلَّق ريشة، الحكم الدولي المعتزل، على الطرد قائلًا: «النقبي أخطأ عندما تغاضى عن منح جريجور، لاعب الريان، بطاقة صفراء نظير دخولٍ متهورٍ على ساق كاراسكو».

واستدرك: «مع ذلك، وعلى الرغم من خطأ الحكم، ليس من حق البلجيكي الاعتراض عليه بهذه الطريقة الصارخة، لذا أرى أن اللاعب استحق الطرد بالبطاقتين الصفراوين».

ومُباشرةً بعد خروج قائد الشباب، أحرز الريان أول أهداف المباراة النهائية، التي يرى ريشة أن شوطها الأول شهِد عدم احتساب ركلتَي جزاءٍ مستحقتين للشباب.

وقال المحلِّل: «كاراسكو تعرَّض إلى سحبٍ واضحٍ داخل منطقة الجزاء من قِبل جاسم جابر، لاعب الريان، وحمد الله، لاعب الشباب، سقط في المنطقة بعد ركل عبد العزيز حاتم، لاعب الفريق القطري، قدمه».

وأوضح: «في اللعبتين، الخطأ على الريان واضحٌ، وكان يجب على الحكم العودة إلى شاشة تقنية الـ VAR لاحتساب ركلتَي جزاءٍ. وبالنسبة إلى غرفة التقنية، كان عليها أن تستدعيه لمراجعة الحالتين على شاشة الفيديو».

وبعد صافرة النهاية، ذهب البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الشباب، لمصافحة الحكم، ثم جذب يده بقوة. وهمَّ النقبي بإخراج بطاقةٍ من جيبِه لمعاقبة الحارس على تصرُّفه، لكنْ أحد الإداريين في الملعب أمسك بيده لإقناعه بالتراجع.

وأبان ريشة: «الحكم هنا أخطأ، جروهي ارتكب سلوكًا مشينًا، وكان يفترض طرده ببطاقةٍ حمراء مباشرة، وحتى لو اتخذ الحكم قراراتٍ خاطئةً خلال المباراة ما كان ينبغي أن يتراجع ويتهاون مع مثل هذا التصرُّف الذي ينتقص من مكانة التحكيم».