نهائي الخليج يكتب طرد كاراسكو الأول

طُرِد البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، للمرّة الأولى مع «الليوث»، مساء الخميس أمام الريان في نهائي دوري أبطال الخليج.

وخسِر الشباب النهائي 0ـ3، وتُوِّج الريان باللقب، على ملعب أحمد بن علي غرب الدوحة.

وأشهر الإماراتي عادل النقبي، حكم الساحة، بطاقة حمراء لكاراسكو، في الدقيقة 59، نظير اعتراض اللاعب على أحد قراراته. ورفع النقبي بطاقة صفراء، وتلاها بالحمراء مع استمرار الاعتراض.

وبعد الطرد مباشرةً، بدأ الريان، الذي كسِب البطولة للمرة الأولى في تاريخِه، إحراز أهدافِه.

ووفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت" الكروي الإلكتروني العالمي، لم يسبق للبلجيكي أن طُرِد مع الشباب، الذي تعاقَد معه من أتليتيكو مدريد الأسباني خلال صيف عام 2023.

وارتدى صاحب الـ 32 عامًا قميص فريقه الحالي في أكثر من 70 مباراة، على مدى ثلاثة مواسم، أغلبها على صعيد دوري روشن السعودي.

وطوال مسيرته الاحترافية، طُرِد الجناح المهاري مرّتين فقط، كانتا مع أتلتيكو مدريد، فريقِه من 2015 إلى 2023.