مع الأخضر.. دونيس المدرب 51.. واليونان الدولة 18

ارتفع عدد مدربي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تاريخيًا إلى 51 بانضمام اليوناني جورجيوس دونيس، الخميس، إلى القائمة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين دونيس مدربًا للمنتخب الأول بعقد يمتد حتى 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى المهمة منذ أكتوبر 2024.

وطبقًا لموقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني أشرف على «الأخضر» 50 مدربًا قبل دونيس، بينهم 43 أجنبيًا، و7 محليين.

وتقلب على قيادة الدفة الفنية للمنتخب مدربون من 17 بلدًا أجنبيًا مختلفًا، وأصبحت اليونان الاسم الـ 18 في القائمة.

ومن بين بلدان القائمة 13 دولة أوروبية شاملة اليونان، وثلاثة لاتينية، واثنتان عربيتان.

وسيخوض دونيس مع الأخضر أول تجربة لتدريب المنتخبات خلال مسيرته، بعد 14 ناديًا عمل فيها.