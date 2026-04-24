مناورة أهلاوية تختبر تشكيل فيسيل كوبي

شكّل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مجموعته الأساسية في تدريب الخميس، من الأسماء ذاتها التي بدأت مواجهة فيسيل كوبي الياباني ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

واختبر يايسله تشكيله الأساسي تحضيرًا لنهائي «النخبة» الذي يجمع الفريق بمنافسه ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت المقبل، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وحافظ الألماني على تشكيله دون إجراء أي تغييرات بوجود السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه في خط الدفاع ريان حامد، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، وزكريا هوساوي، وثلاثي الوسط الإيفواري فرانك كيسيه والفرنسي فالنتين أتانجانا ومواطنه إنزو ميّو، إضافة إلى الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.

وحسب المصادر، أظهر التدريب جاهزية كاملة لجميع لاعبي الفريق قبل يومين من الموقعة النهائية.

وبعد الفراغ من التدريبات، حضر يايسله برفقة البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي، وجميع اللاعبين ثلث ساعة من الـ «بروفة» التي أجرتها رابطة جماهير الفريق تحضيرًا للنهائي.