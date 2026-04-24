8 يغادرون مع رينارد.. والمفرج يقترب

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع ثمانية من مساعدي الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي أقيل من منصبه بتسوية، بعد خلافات سابقة حول الشرط الجزائي، وفقًا لمصدرٍ خاصٍّ.

وشمل الطاقم المساعد محمد أمين، وفرانسوا رودريجيز، وسفيان خياري، وديفيد دوتشي، إضافةً إلى ديفيد بارياك، مدرب اللياقة البدنية، وجيل فواش، مدرب الحراس، وأليكس كيرفيلان ونيكولاس بودوان، محلِّلي الفيديو، بعد ملاحظات سابقة من اتحاد القدم تتعلَّق بالمؤهلات التدريبية ضمن الملفات الإدارية التي عمل سمير المحمادي، الأمين العام للاتحاد، على فتحها، وإعادة ترتيبها، والمطالبة بجلب كوادر أفضل، لكنَّ رينارد أصرَّ على استمرارهم.

في المقابل، تعاقد الاتحاد مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس لقيادة المنتخب السعودي حتى يوليو 2027 ضمن توجُّه لإعادة بناء الجهازين الفني والإداري. وسيُشرف المدرب على المنتخب في أربعة استحقاقات مقبلة، هي كأس العالم 2026، وكأس الخليج، وكأس آسيا 2027، وبطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة كذلك تغييرات إداريةً، أبرزها التعاقد مع فهد المفرج، المدير التنفيذي في نادي الهلال، لدعم المنظومة الإدارية للمنتخب حيث وصلت المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة.

يذكر أن الطاقم المساعد لدونيس يتكوَّن من المساعدين سيرافيم إنجيليناس وميودراج ميدان، ويوانيس ستافرينوس، مدرب اللياقة والإعداد، وجوجيتساس جريجوريوس، مدرب اللياقة، وباناجيوتسيس مالياريتسيس، مدرب الحراس، وجورجيوس جورجياديس، المحلل الفني، والدكتور جورجيوس زيوجاس، مسؤول التغذية والأداء.