زكري: حسبي الله في كل ظالم أهدر الحقوق

غرّد الجزائري نور الدين زكري، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، على حسابه الموثّق في منصة «إكس» بعد خسارة «الليوث» 0-3 من الريان القطري، مساء الخميس، في نهائي دوري أبطال الخليج.

وكتب زكري: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالمٍ تجبّر، وأساء، وأهدر الحقوق». وأكمل: «يارب من أراني قوّته علي أرِني قوّتك عليه، اللهم أنت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من آذاني».

وجاءت تغريدته بعد المباراة، التي قال نادي الشباب، في بيانٍ له، إنها شهِدت ما سمّاها «أخطاءً تحكيمية جسيمة».

وتعهد النادي بألا يقبل أن يكون ضحية لـ «أخطاء تحكيمية مجحفة أو قرارات إدارية غير منصفة»، مطالبًا اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بـ «وقفة حازمة ومسؤولة تضمن حماية المنافسة من أي عبث أو تقصير، وترسخ مبادئ العدالة والنزاهة».

وأرفق زكري مع منشوره على «أكس» صورةً له، من بث تلفزيوني، وهو يسجد بعد إحدى المباريات.