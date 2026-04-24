يايسله: الأهلاويون لا يتغيرون .. والياباني عنيد

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن دعم الجماهير الكبير هذا الموسم يشبه تمامًا ما كان عليه في الموسم الماضي، مشيرًا إلى صعوبة مقارنة الموسمين بسبب اختلاف التحديات.

وشدد يايسله، الجمعة، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «الإنماء» في جدة، على أن القطب الجداوي يستعد بأفضل طريقة ممكنة للمحافظة على لقبه.

وقال يايسله: «تشجيع الجماهير هذا العام نفس العام الماضي وحضورهم الكبير، ومن الصعب المقارنة بين الموسمين لأن الموسم الماضي يختلف بوجود تحدٍ أقوى.. نحضر الفريق بالطريقة الأفضل للفوز بالبطولة، وهذا هدفنا».

وأثنى يايسله على خصم الأهلي في النهائي، ماتشيدا زيلفيا، الذي بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعد إقصائه شباب الأهلي الإماراتي.

ووصف المدرب الألماني الفريق الياباني بأنه «منظم جدًا ويلعب بشكل جماعي»، مشيرًا إلى صعوبة التسجيل في مرماه.

وأضاف: «فريق ماتشيدا منظم ويلعب بشكل جماعي، والتسجيل ضدهم صعب.. تلقوا فقط 7 أهداف في 12 مباراة، ولم يتلقوا أي أهداف في الأدوار الإقصائية.. يعد فريقًا عنيدًا، ولو لم يكن فريقًا قويًا لما وصل إلى النهائي».

وشدد يايسله على ضرورة احترام الخصم والاستعداد الجيد، قائلًا: «يجب أن تكونوا مدركين بأننا نعرف صعوبة الخصم ولعبهم بشكل جماعي، ويسببون الخطورة على الخصم. نريد أن نظهر قوتنا ونفرض سيطرتنا في لقاء الغد أمامهم».

يُذكر أن الأهلي، حامل اللقب، يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، فيما يخوض ماتشيدا زيلفيا تجربته الأولى في النهائي.