سلوت: الفوارق ضئيلة.. وعودة أليسون قريبة

حذر الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، من أن الفوارق ضئيلة في الدوري، وذلك في طور سعي «الريدز» إلى تعزيز حظوظهم في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة كريستال بالاس، السبت: «محادثات جارية بشأن الموسم المقبل، لكن تركيزي الكامل يجب أن يبقى، على هذا الموسم، لأن الفوارق ضئيلة، نتيجة أو نتيجتان يمكن أن تحدثا فارقًا كبيرًا، كما رأينا، لأننا قبل أسبوعين لم نكن متقدمين بخمس نقاط على صاحب المركز السادس، وبعد نتيجتين أصبحنا كذلك، لذا يمكن أن تسير الأمور في الاتجاهين، لذلك ينصب تركيزي بالكامل على بالاس، وهو أمر ضروري، لأننا كما تعلمون لعبنا ضدهم ثلاث مرات الموسم الجاري، ولم نتمكن من الفوز عليهم ولو مرة واحدة».

وفشل ليفربول في الفوز على كريستال بالاس، خلال ثلاث مواجهات حتى الآن الموسم الجاري، بعدما خسر أمام فريق المدرب الدنماركي أوليفر جلاسنر، بركلات الترجيح في مباراة الدرع الخيرية التي افتتحت الموسم، قبل أن يتلقى هزيمتين في الدوري، وكأس الرابطة.

وحقق «الريدز» في أبريل الجاري، فوزين على فولهام وإيفرتون، لكنه عانى من هزائم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في كأس إنجلترا.

وعن ذلك أكمل المدرب الهولندي :«في آخر ثماني مباريات حصدنا 16 نقطة، ولا يبدو الأمر دائمًا كذلك، لأننا بين هذه المباريات لعبنا ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. لكن مستوانا الأخير في الدوري مقبول».

وأكد سلوت على قُرب عودة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، الذي تعرض لإصابة مارس الماضي، مرجحًا جاهزيته لمواجهة بالاس.

وتجاهل سلوت الأنباء التي ربطت أليسون بالرحيل عن «أنفيلد» في نهاية الموسم الجاري، مضيفًا :«نحن لا نتفاعل مع الشائعات، نردّ فقط حين يكون هناك حقائق يجب قولها، وهذا ليس الوضع في الوقت الحالي، لكن التركيز الرئيس بالنسبة لأليسون، العودة إلى حراسة المرمى في أقرب وقت ممكن للنادي الذي يحب اللعب له، ثم يريد أن يكون في حراسة مرمى البلد الذي يحب اللعب له، وهو البرازيل».

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب بعد تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي، متقدمًا بخمس نقاط على برايتون الذي خاض مباراة أكثر.

وتحصل الفرق الخمسة الأولى في الدوري الممتاز على بطاقات التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.