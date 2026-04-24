ارتفاع حظوظ شينكيفيلد قبل الهلال

ارتفعت حظوظ الهولندي بارت شينكيفيلد، مدافع فريق الخليج الأول لكرة القدم، بالعودة إلى التدريبات قبل مواجهة الهلال 5 مايو المقبل في الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».



وخضع شينكيفيلد، إلى عملية تنظيف الركبة في أحد مستشفيات الدمام في مارس الماضي، مع فترة علاج وتأهيل لا تقل عن شهرين، إلا أنه استجاب سريعًا للتشافي، وفق المصدر عينه.

وعانى المدافع الهولندي، البالغ من العمر 34 عامًا، من إصابة لم يكمل على إثرها مواجهة الفيحاء في الجولة الـ 19 من الدوري، وتسبَّبت في غيابه 6 مباريات، قبل أن يعود أمام الحزم في الجولة الـ25، لكنه غادر الملعب متأثرًا بالإصابة في الدقيقة «42»، وافتقد الفريق إلى جهوده أمام النصر لحساب الجولة الـ26.

وشارك المدافع الهولندي، المنضم إلى صفوف الخليج الصيف الماضي، في 18 مباراة بالدوري، وجميعها بصفة أساسية، ونال خمس بطاقات صفراء.

ويحتل الخليج المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، حصدها من 8 انتصارات و7 تعادلات، فيما خسر 12 مرة مع ختام الجولة الـ 27 من الدوري.