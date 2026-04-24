هدف الدقيقة 119 يُذهل هونيس

أثنى سيباستيان هونيس، مدرب فريق شتوتجارت الألماني الأول لكرة القدم، على تأهل فريقه للمباراة النهائية لبطولة الكأس.

وقال هونيس لمحطة «أيه آر دي» التلفزيونية، صباح الجمعة: «سعيد للغاية، من المذهل أن يحدث هذا بعد 119 دقيقة، أهنئ فرايبورج أولًا وقبل كل شيء، لكن يتعين علي أن أشيد بفريقي، كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا».

وأضاف مدرب شتوتجارت: «المباراة لم تصل إلى ركلات الترجيح، وهذا ساعدني أيضًا في الحفاظ على هدوئي».

وتأهل شتوتجارت إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد الفوز على فرايبورج بنتيجة 2ـ1 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وقلب شتوتجارت تأخره بهدف سجله ماكسيمليان إيجيشتاين، لفرايبوج في الدقيقة 28، إلى التعادل عن طريق دينيز أونداف بالدقيقة 70، ثم أضاف البرتغالي تياجو توماس، الهدف الثاني في الدقيقة 119، إذ امتدت المباراة للوقت الإضافي بعد استمرار التعادل لـ 90 دقيقة.

ويحظى شتوتجارت بفرصة الدفاع عن لقبه أمام بايرن ميونيخ، البطل التاريخي للمسابقة، إذ تنظم المباراة النهائية بينهما 23 مايو المقبل، على الملعب الأولمبي في برلين العاصمة الألمانية.

وتغلب بايرن، المتوج أخيرًا بالدوري الألماني «بوندسليجا» هذا الموسم، على مضيفه باير ليفركوزن، بنتيجة 0ـ2، الأربعاء الماضي، في لقاء المربع الذهبي الآخر بكأس ألمانيا.