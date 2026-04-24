الأهلي.. 40 ألف علم في النهائي

توزع رابطة مشجعي النادي الأهلي 40 ألف علم، خلال مباراة فريقها الأول لكرة القدم أمام ماتشيدا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، السبت، على ملعب الإنماء في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الأعلام سيتم توزيعها على كامل المقاعد الأهلاوية، وستشمل أعلامًا كبيرة وصغيرة، لخلق طابع لاتيني كامل في المدرجات.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي حضروا عند الـ 03:00 من ظهر الجمعة في ملعب الأنماء، لبدء تركيب التيفو الخاص بالمباراة والبنرات، بعد حصولهم على الموافقات الرسمية، الخميس.

وبيّن المصدر أن الرابطة قد تقدمت بطلب السماح بإدخال الرولات «اللفائف»، ولا تزال تنتظر الرد النهائي بشأنها.

وتسعى الرابطة من خلال هذه الخطة إلى تنفيذ تيفو مميز وبنرات خاصة، إضافة إلى التشجيع اللاتيني، وتوزيع صافرات على الجماهير لاستخدامها ضغطًا معنويًا ضد المنافس.