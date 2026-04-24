مصدر تعاوني: علاقة الرئيس وشاموسكا جيدة

أكد لـ«الرياضية» مصدر تعاوني مطلع، أن العلاقة بين بدر الغنام، رئيس النادي، والبرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، جيدة للغاية.

وأوضح المصدر ذاته، أن النقاش الحاد الذي دار بين الرئيس والمدرب عقب الفوز على النجمة 2ـ1 الخميس، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي يعود إلى تخوف الغنام من ضياع النقاط في الدقائق الأخيرة، إلى جانب تحفظه على بعض القرارات الفنية التي اتخذها المدرب.

من جانبها، حاولت «الرياضية» التواصل مع الغنام للحصول على تعليقه، إلا أنه لم يرد على الاتصالات حتى لحظة نشر الخبر.

من جهته، نفى المدرب بريكليس شاموسكا وجود أي خلاف مع رئيس النادي، مؤكدًا في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن ما حدث كان مجرد «نقاش عادي».

وقال شاموسكا: «ليس من الضروري أن يشاركنا رئيس النادي الاحتفال بعد كل فوز، لكنني تلقيت اتصالًا منه بعد المباراة كان محفزًا جدًا وهنأني بالانتصار».

وفي تصريح خاص لـ«الرياضية»، الثلاثاء، أكد المدرب البرازيلي: «تركيزي حاليًا منصب بالكامل على مهمتي مع التعاون، وأسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

وأضاف: «لم أوقع عقدًا مع أي نادٍ حتى الآن، وأطمح في إنهاء الموسم بالمركز الخامس مع التعاون».

وكانت «الرياضية» قد كشفت في 10 أبريل الماضي، نقلًا عن مصدر خاص، اقتراب شاموسكا من تدريب نادي الدرعية الموسم المقبل، بعد منحه الموافقة المبدئية، وبلوغ المفاوضات مراحلها النهائية.

يُذكر أن شاموسكا «59 عامًا» يمتلك خبرة واسعة في الدوري السعودي، إذ بدأ مشواره في أكتوبر 2018 مع الفيصلي، ثم درب الهلال «مؤقتًا»، والشباب، والتعاون، إضافة إلى تجربة صعوده مع نيوم إلى «روشن».

وأبرز إنجازاته قيادة الفيصلي للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021، قبل أن يعود الموسم الجاري إلى التعاون.