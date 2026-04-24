بطولة مدريد.. ميكلسين يُقصي شتروف ويتأهل

تأهل الأمريكي أليكس ميكلسين، لاعب التنس، إلى دور الـ32 من بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب للأساتذة رجال، بعد فوزه على الألماني يان لينارد شتروف بنتيجة 6ـ2 و6ـ1 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة.

واحتاج ميكلسين إلى 57 دقيقة فقط لتحقيق الفوز على اللاعب الألماني والعبور للدور التالي.

ووصل شتروف عام 2023 إلى المباراة النهائية في بطولة مدريد، ضمن واحدة من أفضل النجاحات خلال مسيرته، وبعدها بعام وصل إلى دور الـ 16، واستطاع في مناسبتين أن يدفع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز على شفا الخسارة.

وفي المواجهات الأخرى، فاز لورينزو موسيتي على هوبرت هوركاش 6ـ4 و7ـ6، وتالون جريكسبور أمام جومر دامر 6ـ3 و6ـ4، وآرثر ريندركنيش ضد دوسان لايوفيتش 6ـ3 و6ـ2.